Trump difende il ragazzo che ha ucciso 2 persone a Kenosha: “E’ stato attaccato. Sarebbe stato uciso” (Di martedì 1 settembre 2020) Donald Trump in conferenza stampa si è rifiutato di condannare Kykle Rittenhouse, il diciassettenne suo sostenitore che a Kenosha, in Wisconsin, armato di un fucile semiautomatico ha ucciso due persone durante gli scontri con i manifestanti antirazzisti. Per il tycoon, Rittenhouse si è difeso. “Ci sono delle indagini – ha detto il presidente americano – ma quando ha tentato di fuggire lo hanno attaccato in maniera molto violenta: probabilmente Sarebbe stato ucciso”. L'articolo Trump difende il ragazzo che ha ucciso 2 persone a Kenosha: “E’ stato ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Usa: Trump difende il ragazzo che ha ucciso 2 persone a Kenosha [aggiornamento delle 06:04] - repubblica : Usa: Trump difende il ragazzo che ha ucciso 2 persone a Kenosha - HuffPostItalia : Trump difende il ragazzo che ha ucciso due persone a Kenosha e conferma il comizio - alita31580584 : RT @CesareSacchetti: La @repubblica:'Trump difende il ragazzo che ha ucciso 2 persone a Kenosha.' Lo difende,cara Repubblica, perché ha spa… - uggNp6MXLo8Zedo : RT @CesareSacchetti: La @repubblica:'Trump difende il ragazzo che ha ucciso 2 persone a Kenosha.' Lo difende,cara Repubblica, perché ha spa… -