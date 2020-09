Trump condivide la fake news di un gruppo cospirazionista sul numero dei morti per Covid: Twitter cancella il post (Di martedì 1 settembre 2020) Ancora una volta, Twitter ha rimosso un post del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per “contenuti fuorvianti”, precisamente dati inesatti sulle vittime del coronavirus negli Stati Uniti. Il tweet non era stato scritto dal tycoon, ma era stato ricondiviso da un certo Mel Q, seguace della teoria cospirazionista “QAnon“. Nel tweet si sosteneva che i Centers for Disease Control and Prevention avevano “tranquillamente aggiornato il numero dei morti di Covid, ammettendo che solo il 6% delle vittime riportate – circa 9000 – sono decedute davvero per il Covid”. Il resto “aveva 2-3 altre gravi malattie”. Perché il messaggio era fuorviante – Il tweet è stato tolto ... Leggi su ilfattoquotidiano

mauriziosgh : RT @fattoquotidiano: Trump condivide la fake news di un gruppo cospirazionista sul numero dei morti per Covid: Twitter cancella il post htt… - jokervilma : RT @fattoquotidiano: Trump condivide la fake news di un gruppo cospirazionista sul numero dei morti per Covid: Twitter cancella il post htt… - fattoquotidiano : Trump condivide la fake news di un gruppo cospirazionista sul numero dei morti per Covid: Twitter cancella il post - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 1.9.2020 To: USA PRESIDENT MR. D.J. TRUMP – FROM: R.PAU ITALIAN TRADE.UNIONS MINISTER IN POLITICAL ASYL… - EluuugA : @MenegazziMarina @MediasetTgcom24 Poi vabbè sto rispondendo ad una leghista che condivide il post di Trump 'Law and Order'. -

Ultime Notizie dalla rete : Trump condivide Trump condivide la fake news di un gruppo cospirazionista sul numero dei morti per Covid: Twitter cancella il… Il Fatto Quotidiano Biden: 'Trump fomenta la violenza, con lui il caos'

Il tycoon vola a Kenosha e minaccia ancora l'uso della forza ...

Trump riduce il numero dei morti per Covid negli Usa, Twitter lo rimuove: “E’ disinformazione”

Twitter ha segnalato e rimosso un post di Donald Trump, dove il presidente Usa riduceva il numero morti per Covid negli Usa. Twitter ha rimosso come fuorviante un post condiviso da Donald Trump in cui ...

Il tycoon vola a Kenosha e minaccia ancora l'uso della forza ...Twitter ha segnalato e rimosso un post di Donald Trump, dove il presidente Usa riduceva il numero morti per Covid negli Usa. Twitter ha rimosso come fuorviante un post condiviso da Donald Trump in cui ...