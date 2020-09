Trump avvisa: “Pronto a schierare la Guardia Nazionale” (Di martedì 1 settembre 2020) Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, si è detto pronto a schierare la Guardia Nazionale per mettere fine alle proteste di questi ultimi mesi Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha parlato delle violente proteste anti-razziste che in questi mesi stanno tenendo banco nella maggior parte degli … L'articolo Trump avvisa: “Pronto a schierare la Guardia Nazionale” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LucaGue52011811 : @LaVeritaWeb Speriamo vinca Trump. Non ha mai ammazzato nessuno, prima di bombardare avvisa, i peccati suoi sono pe… - Patrici95907682 : Qualcuno avvisa alla Melania Trump che oltre l'america tutti i paesi dal continente Americano chi più chi meno hann… -

AGI - Più di novanta giorni. Oltre tre mesi. I disordini a Portland sono in corso da tempo, sono diventati rituale quotidiano, l'ora di caccia dei predatori notturni. Nessuno li ha mai fermati. Né il ...New York, 31 ago 20:24 - (Agenzia Nova) - Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha parlato oggi a Pittsburgh, in Pennsylvania, nel quadro di una visita elettorale che ...