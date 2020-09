Trump attacca su Portland. "C'è il caos, serve la forza". Biden: alimenta la violenza (Di martedì 1 settembre 2020) Valeria Robecco Il confronto per la Casa Bianca si gioca sulla sicurezza: scambio di accuse. Donald a Kenosha Si gioca sul terreno della sicurezza il confronto tra Donald Trump e Joe Biden che inaugura l'ultima accesa fase della campagna elettorale di Usa 2020. Il presidente americano e il rivale democratico che lo sfiderà il prossimo 3 novembre si accusano a vicenda per le violenze scoppiate durante le proteste a Portland, in Oregon. Dall'inizio delle manifestazioni in seguito alla morte dell'afroamericano George Floyd in Wisconsin, la città della West Coast è diventata teatro di disordini, ma sabato notte, dopo gli scontri esplosi tra i manifestanti del movimento Black Lives Matter e i pro-Trump, è morto un sostenitore del tycoon. Sono settimane ... Leggi su ilgiornale

