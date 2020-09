Trump accende lo scontro e va a Kenosha. Biden: “Fomenta la violenza”. Il governatore del Wisconsin: “Non venga qui” (Di martedì 1 settembre 2020) L’America che tra due mesi andrà al voto è un paese polarizzato, diviso da mesi tra proteste e violenze scoppiate dopo l’uccisione di George Floyd e il ferimento di Jacob Blake, entrambi afroamericani colpiti dalla polizia. Ed è proprio nella città dove il 23 agosto gli agenti hanno sparato a Blake – rimasto paralizzato dalla vita in giù – che oggi Donald Trump arriverà per incontrare la polizia – ma non la famiglia di Blake: è Kenosha, città di centomila abitanti in Wisconsin, uno degli swing states (stati in bilico) più contesi di questa tornata elettorale, che nel 2016 Trump aveva strappato alla rivale dem Hillary Clinton. Qui, martedì scorso il 17enne Kykle Rittenhouse, sostenitore del presidente, armato di un fucile ... Leggi su ilfattoquotidiano

