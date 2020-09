“Troppi contagi”: Orgosolo chiude gli uffici pubblici per 3 giorni. E la mascherina sarà obbligatoria all’aperto fino al 16 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) Quindici casi di positività accertati in pochi giorni, un vero e proprio focolaio. Così il sindaco di Orgosolo ha deciso di chiudere gli uffici comunali per tre giorni e imposto l’uso della mascherina anche all’aperto. Le misure, prese in via precauzionale, sono valide da oggi nel paese barbaricino che rappresenta il cluster più preoccupante del Nuorese. Il sindaco Dionigi Deledda ha comunicato in una nota che visti “i recenti sviluppi” dell’emergenza coronavirus, “nelle giornate dell’1, 2 e 3 settembre gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico”. In caso di “necessità e urgenza”, spiega il primo cittadino, gli utenti “sono pregati di utilizzare i contatti ... Leggi su ilfattoquotidiano

