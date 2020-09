Troppe ore seduti, anche l’Europa cade nella sedentarietà (Di martedì 1 settembre 2020) Anche l’Europa, come gli Stati Uniti, ha imboccato negli ultimi anni la (pericolosa) strada della sedentarietà. Contrariamente a precedenti studi che rilevavano come gli europei conducessero uno stile di vita meno sedentario e più attivo degli americani, una nuova indagine ha scoperto che non è così. O almeno, potrebbe non esserlo ancora per poco. Leggi su vanityfair

Aumento del 5% fra 2002 e 2017, sia fra le donne che gli uomini. Sul banco degli imputati il poco esercizio e il predominio di schermi grandi e piccoli Anche l’Europa, come gli Stati Uniti, ha imbocca ...

Benessere: cinque consigli pratici per riprendere alla grande

Le vacanze, si sa, non sono fatte per costringerci a obblighi e restrizioni, ma al contrario invitano alla libertà e a mettere da parte regole e vincoli. Non stupisce quindi se al ritorno alla vita no ...

