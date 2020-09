Trasferiti 29 migranti da Udine a Muro Lucano, il sindaco: “Qui solo con tampone negativo” (Di martedì 1 settembre 2020) POTENZA – La prefettura di Udine, autorizzata dal dipartimento Liberta’ civili e immigrazione, ha predisposto il trasferimento di 29 migranti al centro Sprar di Muro Lucano entro la giornata di giovedi’ 3 settembre. Lo comunica il sindaco Giovanni Setaro dal suo profilo Facebook. “Essendo un progetto ministeriale – precisa – non e’ possibile evitare questi arrivi, ma e’ doveroso gestirli”. Il sindaco, rassicurando i cittadini sulla verifica dell’avvenuto periodo di osservazione clinica previsto dalla legge in strutture sorvegliate da militari sui migranti in arrivo e del trasferimento solo previa comunicazione formale da parte della prefettura competente di avvenuto tampone Covid-19 con esito negativo e di certificato sanitario, promette di usare “qualsiasi mezzo per non autorizzare la trasferta di tali ospiti” qualora cosi’ non dovesse essere. “Prima di ogni cosa – conclude – la sicurezza dei miei cittadini”. Allo stesso tempo Setaro invita la comunita’ a “non assumere inutili pregiudizi”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Trasferiti 29 migranti da Udine a Muro Lucano, il sindaco: “Qui solo con tampone negativo” Migranti, Tar di Palermo: “Richiesta audizione della Regione inviata a indirizzo sbagliato” Dopo 11 giorni Sea Watch 4 sbarca a Palermo 353 migranti Salvini posta video di Fusani, la cronista viene insultata e minacciata Positiva al Covid partorisce in elicottero in volo da Lampedusa Migranti, Conte chiama Musumeci: mercoledì incontro a Palazzo Chigi Leggi su dire

Agenzia_Ansa : Saranno trasferiti sulla nave quarantena 'Gnv Allegra', la terza messa a disposizione dal Viminale, i 353 #migranti… - Viminale : Il ministro #Lamorgese al Tg1 su immigrazione ed emergenza #Covid_19: la priorità è la tutela della sicurezza dei c… - LegaSalvini : +++++ SENZA I CENTRI SICILIANI, ONG A SECCO. L'IPOTESI CHOC: MIGRANTI TRASFERITI IN REGIONI ROSSE DOVE ORA SI VOTA… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @francescatotolo: Sono 33 i nuovi casi di #COVID19 registrati in #Sicilia nelle ultime 24 ore. Tra questi, 5 sono #migranti sbarcati do… - D8e3b8 : RT @francescatotolo: Sono 33 i nuovi casi di #COVID19 registrati in #Sicilia nelle ultime 24 ore. Tra questi, 5 sono #migranti sbarcati do… -