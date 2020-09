Trapani, la nuova avventura di Di Donato: l’ex Palermo guiderà i granata fra mille incognite (Di martedì 1 settembre 2020) Sarà Daniele Di Donato ad allenare il Trapani nella prossima stagione di Serie C.L’ex centrocampista del Palermo è tornato in Sicilia per guidare i granata. "La piazza imparerà presto a conoscerlo, e magari ad amarlo", si legge nell’edizione odierna de La Repubblica. Da giocatore ha trascorso ben quattro stagioni con la maglia rosanero ottenendo diversi successi tra cui anche la promozione in A e indossando anche la fascia da capitano. È anche per questa ragione che il tecnicoo ha accolto con entusiasmo la telefonata del direttore sportivo granata Sandro Porchia. Inoltre, un incoraggiamento è arrivato anche dall’ex allenatore Fabrizio Castori: "Vai perché troverai un posto dove si lavora bene e una città che ti farà ... Leggi su mediagol

