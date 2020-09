Tragedia di Marina di Massa, avvisi di garanzia per i proprietari del campeggio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Arrivano i primi avvisi di garanzia per la Tragedia del camping Verde Mare di Marina di Massa e ad essere iscritti nel registro degli indagati sono i due proprietari del campeggio, dove domenica le due sorelle Malak e Janna Lassiri, di 14 e 3 anni, sono rimaste uccise da un pioppo caduto sulla tenda deve stavano dormendo. Il tutto mentre si aspettano gli esiti dell’autopsia sulle due sorelle disposta dalla procura, che indaga per omicidio e lesioni colpose. LEGGI ANCHE > Morte le due bambine colpite da un albero a Marina di Massa Le indagini sulla Tragedia e le responsabilità dei proprietari del campeggio Nel giorno degli avvisi di ... Leggi su giornalettismo

