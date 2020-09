Tpl Toscana: inammissibile causa, figuraccia di Rossi e della regione. Lo ha dichiarato il tribunale civile (Di martedì 1 settembre 2020) Secondo quanto appreso, il giudice avrebbe dichiarato di non avere titolo per decidere sulla questione, considerata di competenza del giudice amministrativo Leggi su firenzepost

SienaFree : Tpl, inammissibile la causa civile della Regione Toscana contro Mobit - microcerotis : @laltrodiego @AndFranchini Regnante M.Renzi -Presidente della Provincia-Firenze 13 giugno 2004–8 giugno 2009 Regnan… - AnsaToscana : Tpl Toscana, inammissibile causa civile Regione. Perché considerata di competenza del giudice amministrativo #ANSA - cascinanotizie : Prima campanella, pioggia di milioni per il trasporto scolastico La Regione Toscana mette stanzia 3 milioni di euro… - Italpress : Coronavirus, Toscana potenzia Tpl per trasporto studenti -

Ultime Notizie dalla rete : Tpl Toscana

Agenzia ANSA

FIRENZE – Il tribunale civile di Firenze ha dichiarato inammissibile la causa civile intentata dalla Regione Toscana per imporre al consorzio One Scarl (Mobit), attuale gestore del servizio di traspor ...La Regione farà tutto quello che è in suo potere per garantire il servizio di trasporto scolastico a tutti gli studenti della Toscana. Per questo la Giunta regionale ha approvato nella sua seduta odie ...