Tour de France 2020, settima tappa: percorso e altimetria (Di martedì 1 settembre 2020) La settima tappa del Tour de France 2020, la Millau-Lavaur di 168 chilometri, presenta un’altimetria piuttosto mossa nella prima parte ma un finale pianeggiante che dovrebbe permettere alle squadre dei velocisti di preparare la volata. Il tutto se il vento, caratteristica della zona d’arrivo, non dovesse rappresentare un ostacolo. Tre i GPM previsti nella prima metà della corsa, il più lungo dei quali è il Col de Peyronnenc (14,5 km al 3,9% di media). settima tappa: ORARI, TV E STREAMING L’altimetria della tappa Leggi su sportface

