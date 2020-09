Tour de France 2020, quinta tappa: percorso e altimetria (Di martedì 1 settembre 2020) La quinta tappa del Tour de France 2020, la Gap-Privas di 183 chilometri, presenta un percorso che sembra sorridere ai velocisti del gruppo. L’altimetria infatti propone soltanto due GPM di quarta categoria nel finale di tappa ma difficilmente ci sarà selezione tra i corridori. Gli sprinter che vorranno giocarsi la volata dovranno però fare i conti con un finale in costante e leggera salita, che potrebbe svantaggiare alcune delle ruote veloci. quinta tappa: ORARI, TV E STREAMING L’altimetria della tappa Leggi su sportface

Federciclismo : Compie oggi 80anni 'cuore matto' #FrancoBitossi: 171 vittorie tra cui 2 Giri di Lombardia e 2 GP di Zurigo, la Mila… - Gazzetta_it : #Tour de France, #quarta tappa: colpo di #Roglic sull’arrivo di Orcieres-Merlette - Gazzetta_it : Nizza per Nizzolo: “Se prendo la maglia gialla la regalo a Messi: così si decide a venire all’Inter”… - gregcapitano10 : RT @Eurosport_IT: Arrivano le montagne e arriva Primoz #Roglic! Julian #Alaphilippe tiene la gialla ma il Tour inizia già a farsi interess… - MinelliMatteo : RT @ciclismoliquido: Il primo arrivo in salita del Tour de France è un motivo più che buono per lanciare il gioco più atteso di questo sett… -