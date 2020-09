Tour de France-2020: Primoz vince la quarta tappa (Di martedì 1 settembre 2020) Primoz Roglic ha dimostrato di essere decisamente tornato al top della forma, arrivando a conquistare la quarta vittoria di tappa del Tour di France-2020 oggi 1 Settembre. Dopo che la sua partecipazione al Tour de France era in dubbio a causa delle conseguenze della sua caduta al Critérium du Dauphiné. Ha vinto la quarta tappa a Orcières-Merlette, dimostrando che attraversato un ostacolo si può tornare a vincere. Leggi anche: Tour de France 2020: vince Caleb la terza tappa Tour de France-2020: Il vincitore ... Leggi su sport.periodicodaily

