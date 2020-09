Tour de France 2020, ottava tappa: percorso e altimetria (Di martedì 1 settembre 2020) Il Tour de France 2020 raggiunge i Pirenei con l’ottava tappa, da Cazeres-sur-Garonne a Loudenvielle dopo 141 chilometri con un’altimetria che presenta alcune salite storiche della Grande Boucle. Dopo 50 km dal via si inizia con il Col de Mentè (prima categoria, 6,9 km all’8,1%), poi nella seconda parte della tappa si scalano in sequenza Port de Balès (hors categorie, 11,7 km al 7,7%) e Col de Peyresourde (prima categoria, 9,7 km al 7,8%) dalla cui vetta mancheranno meno di 12 km all’arrivo, quasi tutti in discesa. Anche senza arrivo in salita, non manca il terreno fertile per eventuali attacchi dei big. ottava tappa: ORARI, TV E STREAMING L’altimetria della ... Leggi su sportface

Federciclismo : Compie oggi 80anni 'cuore matto' #FrancoBitossi: 171 vittorie tra cui 2 Giri di Lombardia e 2 GP di Zurigo, la Mila… - Gazzetta_it : #Tour de France, #quarta tappa: colpo di #Roglic sull’arrivo di Orcieres-Merlette - Gazzetta_it : Nizza per Nizzolo: “Se prendo la maglia gialla la regalo a Messi: così si decide a venire all’Inter”… - lillydessi : Tour de France, Roglic conquista il primo arrivo in salita. Battuto Alaphilippe, Bernal in affanno - Corriere della… - AndreaFerr74 : RT @CentotrentunoC: #Tdf2020 Fabio #Aru accumula altro ritardo in classifica nel primo arrivo in salita del #TourdeFrance -