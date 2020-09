Totti, scoperta chat pedopornografica su Chanel e Ilary: non c’è limite al peggio (Di martedì 1 settembre 2020) scoperta una chat di Telegram in cui gli utenti si scambiavano foto della figlia di Francesco Totti. Tra le altre immagini anche quelle di Ilary Blasi. Prontamente segnalata all’autorità Fonte foto: Getty ImagesDopo la pubblicazione del settimanale Gente della foto di Chanel Totti in copertina, in cui si mostrava il lato B della tredicenne con inopportuni paragoni con la mamma Ilary, si è innescata un’escalation di gesti inconsulti. Notizia dell’ultima ora è stata la cancellazione di un gruppo pedopornografico scoperto su Telegram. “Condividere foto porche di ragazze, oltre a quelle del fisico mozzafiato della mamma Ilary e della figlia Chanel” il folle titolo del ... Leggi su chenews

Antico_Egitto : Scoperta (e chiusa) chat pedopornografica su Chanel Totti e Ilary Blasi - - valentinadigrav : RT @ilgiornale: Scoperto e segnalato alle autorità gruppo Telegram per scambiare fotografie hot della figlia 13enne di Francesco Totti. Tre… - infoitcultura : Scoperta (e chiusa) chat pedopornografica su Chanel Totti e Ilary Blasi - Italia_Notizie : Scoperta (e chiusa) chat pedopornografica su Chanel Totti e Ilary Blasi - juanne78 : RT @ilgiornale: Scoperto e segnalato alle autorità gruppo Telegram per scambiare fotografie hot della figlia 13enne di Francesco Totti. Tre… -

Ultime Notizie dalla rete : Totti scoperta Scoperta (e chiusa) chat pedopornografica su Chanel Totti e Ilary Blasi ilGiornale.it Repubblica - Totti: "Andrea dovrà essere subito Pirlo, un fuoriclasse anche in panchina.

Francesco Totti, ex bandiera della Roma, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica. Ecco le sue parole: Su Pirlo e Gattuso approdati in panchine importanti: "È una tendenza nata dal successo di Zida ...

Scoperta (e chiusa) chat pedopornografica su Chanel Totti e Ilary Blasi

Non c'è limite al peggio. Le foto pubblicate dal settimanale Gente - che mostravano il lato b di Chanel Totti figlia di Francesco e Ilary - sembrano aver innescato una reazione a catena, che sarebbe s ...

Francesco Totti, ex bandiera della Roma, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica. Ecco le sue parole: Su Pirlo e Gattuso approdati in panchine importanti: "È una tendenza nata dal successo di Zida ...Non c'è limite al peggio. Le foto pubblicate dal settimanale Gente - che mostravano il lato b di Chanel Totti figlia di Francesco e Ilary - sembrano aver innescato una reazione a catena, che sarebbe s ...