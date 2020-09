Totti annuncia conseguenze legali per la copertina con Chanel (Di martedì 1 settembre 2020) Oggi PAolo Condò intervista Francesco Totti su Repubblica. L’ex calciatore parla della nuova gestione della Roma di Friedkin ma alla fine rivela che la storia della copertina con una foto della figlia Chanel finirà per vie legali. Il Capitano spiega a Condò che gli chiede delle critiche sui social: «Lei crede ai social? Io no. Neanche li leggevo, finché non mi hanno segnalato certi commenti bavosi alla famosa copertina di Gente… ecco, questa è una storia che ha mandato Ilary e me fuori di testa. Ci saranno conseguenze legali». Per la foto si era già mosso il Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Verna, in accordo con il Segretario Guido D’Ubaldo, che aveva ... Leggi su nextquotidiano

neXtquotidiano : #Totti annuncia conseguenze legali per la copertina con Chanel - Pasqual27977769 : RT @g_iallorossi: Si avvicina il ritorno alla @OfficialASRoma di Francesco #Totti. Nell'intervista rilasciata a #LaRepubblica il #Capitano… - g_iallorossi : Si avvicina il ritorno alla @OfficialASRoma di Francesco #Totti. Nell'intervista rilasciata a #LaRepubblica il… - rep_roma : Roma, Totti annuncia: 'In uscita il film sulla mia storia' [di FRANCESCA FERRAZZA] [aggiornamento delle 19:14] -

Ultime Notizie dalla rete : Totti annuncia Totti: “Io e la Roma siamo destinati a ritrovarci. Friedkin? Aspetto il suo invito per un caffè” Sport Fanpage Totti, messaggio a Friedkin: i tifosi della Roma possono sognare

Totti, messaggio a Friedkin in un’intervista di Paolo Condò pubblicata oggi da “La Repubblica”: “Aspetto che mi chiami per un caffè”. Francesco Totti è pronto a fare ritorno nella Roma. Sono passati p ...

Roma, Totti annuncia: "In uscita il film sulla mia storia"

Francesco Totti ha annunciato con un post su Instagram l'imminente lancio del docufilm sulla sua vita. "Mi chiamo Francesco Totti", con la regia di Alex Infascelli, è il racconto fatto dall'ex numero ...

Totti, messaggio a Friedkin in un’intervista di Paolo Condò pubblicata oggi da “La Repubblica”: “Aspetto che mi chiami per un caffè”. Francesco Totti è pronto a fare ritorno nella Roma. Sono passati p ...Francesco Totti ha annunciato con un post su Instagram l'imminente lancio del docufilm sulla sua vita. "Mi chiamo Francesco Totti", con la regia di Alex Infascelli, è il racconto fatto dall'ex numero ...