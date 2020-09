Torna Cirk Fantastik!, Festival circense nell’area metropolitana, ma solo all’aperto causa covid (Di martedì 1 settembre 2020) FIRENZE – Torna Cirk Fantastik!, Festival che ogni anno porta nell’area metropolitana fiorentina compagnie italiane e internazionali di circo contemporaneo. La rassegna, supportata da Scandicci Open City 2020 del Comune di Scandicci, si terrà dal 2 al 6 settembre al Parco e al Pomario del Castello dell’Acciaiolo di Scandicci, mentre dal 23 al 25 settembre … Leggi su firenzepost

FirenzePost : Torna Cirk Fantastik!, Festival circense nell’area metropolitana, ma solo all’aperto causa covid - nanirossi : [Post dal Passato] Si torna in scena al Cirk Fantastik! -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Cirk

Firenze Post

FIRENZE – Torna Cirk Fantastik!, festival che ogni anno porta nell’area metropolitana fiorentina compagnie italiane e internazionali di circo contemporaneo. La rassegna, supportata da Scandicci Open C ...Il Festival di circo contemporaneo internazionale Cirk Fantastik! di Firenze cambia forma, a causa del Covid, e lascia i tradizionali chapiteaux, spostandosi in spazi all’aperto (con distanziamento so ...