Torino, incontro con Raiola per Izzo: fissato il prezzo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Torino incontra Mino Raiola e fissa il prezzo per Armando Izzo: Inter, Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina alla finestra Il Torino ha fissato un incontro con Mino Raiola per discutere del futuro di Armando Izzo, per il quale servono tra i 20 e i 25 milioni di euro in ottica di una sua cessione. Come riportato da Tuttosport, il presidente Urbano Cairo ribadirà le proprie pretese che, al momento, spaventano Inter, Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina.

