Tonali, il Brescia non comunica l’esito del tampone. Mancini potrebbe tagliarlo dalle convocazioni (Di martedì 1 settembre 2020) Il giallo che riguarda la positività o meno di Tonali ancora non è risolto, scrive il Messaggero. Il calciatore è ancora alle prese col risultato del tampone. “Il Brescia, a ieri sera infatti, non aveva dato notizie dell’esito tanto che la Federazione a Coverciano non aveva nascosto una certa irritazione per la “mancata comunicazione di non negatività del giocatore”. Lamentele federali più che legittime visto l’atteggiamento inspiegabile del Brescia”. Il quotidiano scrive che se oggi non arriveranno altre novità, Mancini potrebbe tagliare il neo-milanista dalle convocazioni per la Nazionale. L'articolo Tonali, il ... Leggi su ilnapolista

