Tonali è del Milan! C’è la firma di Cellino | mancano solo le visite

Sandro Tonali è praticamente un nuovo giocatore del Milan, il centrocampista è in arrivo dal Brescia e non resta che ultimare il trasferimento con le visite mediche di rito. Non solo Brahim Diaz dunque, è la giornata degli arrivi per i rossoneri. La definizione dell'affare Tonali è sancita dalla firma di Cellino sui documenti, adesso è attesa l'ufficialità. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

