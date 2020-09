Tonali al Milan, contratti firmati. E ora Chiesa (Di martedì 1 settembre 2020) Sandro Tonali è un nuovo calciatore del Milan, documenti firmati dalle società. I rossoneri ora all’attacco di Federico Chiesa Sandro Tonali si trasferisce al Milan. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma i documenti ed i contratti sono stati firmati dal presidente del Brescia Massimo Cellino e dai dirigenti del club meneghino; la conferma è arrivata da Gianluca Di Marzio. Un vero e proprio colpo di mercato quello messo a segno dai rossoneri che hanno strappato il regista delle rondinelle all’Inter nel primo derby di mercato vinto. E’ un Milan attivissimo sul mercato quindi; annunciato il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, la dirigenza della società di Via Aldo Rossi ha messo a disposizione ... Leggi su bloglive

