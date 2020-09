“Togli il bagaglio”, mazzate sull’aliscafo: coinvolto il cantante Sal Da Vinci (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProcida (Na) – Il cantante napoletano Sal Da Vinci è stato protagonista, nella giornata di oggi, di una violente lite a bordo dell’aliscafo in partenza per Napoli da Procida, dove l’artista si era esibito nella serata di ieri. Stamattina il cantante, insieme a Fatima Trotta e il resto dello cast della “Sagra del Mare”. Si erano imbarcati sull’ aliscafo delle 13.20 diretto a Napoli. Poco prima della partenza è scoppiata una violenta lite partita, a quanto sembra, dal posizionamento di un bagaglio. Mentre, per Sal Da Vinci, arriva il messaggio di solidarietà da parte del comune isolano. “La comunità di Procida – spiegano dal Comune – gli è vicina e condanna tutte le forme di violenza che sono lontane ... Leggi su anteprima24

