Tiziano Ferro in diretta il 1° settembre per raccontare “cose nuove” (Di martedì 1 settembre 2020) Tiziano Ferro in diretta oggi, martedì 1° settembre. L’artista si collegherà con i fan su Instagram per ringraziarli dell’affetto ricevuto nei giorni scorsi ed annunciare novità. Tiziano Ferro comunica la nuova diretta, in programma alle ore 17.00 di oggi (ora italiana) “per dirvi grazie di persona e raccontarci cose nuove”, scrive. Di recente ha perso il suo amico a quattro zampe, Beau, per una improvvisa emorragia interna. Ha condiviso gli ultimi momenti di vita del suo cane con i fan sui social, incluse le lacrime dell’ultimo incontro con lui, a poche ore dalla scomparsa. Ha ringraziato tutti per l’affetto dimostratogli nel momento della perdita di Beau e ha poi svelato l’arrivo di un nuovo ... Leggi su optimagazine

