Tiziano Ferro: il nuovo album esce il 6 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) Tiziano Ferro ha annunciato via Instagram l’uscita del nuovo album. Si chiama “Accetto miracoli – L’esperienza degli altri” ed è atteso il 6 settembre Tiziano Ferro torna con il nuovo album. “Accetto miracoli – L’esperienza degli altri” uscirà il 6 settembre e conterrà 13 cover. Si tratta della prima raccolta di cover per il cantante di Latina che di recente ha condiviso con il mondo del web il suo dolore per la perdita di un amico a quattro zampe. Attraverso una diretta Instagram, Tiziano Ferro ha ufficialmente presentato ai suoi fan la nuova creatura, un progetto musicale confezionato omaggiando appunto ... Leggi su zon

