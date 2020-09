“Tirata a lucido”. Gemma Galgani, la prima foto dopo il lifting: come è diventata la dama di UeD (Di martedì 1 settembre 2020) In questi giorni sono state svelate le prime indiscrezioni sulla partenza di Uomini e Donne. Una delle novità è stata la scelta dei tronisti. Durante le settimane passate la redazione ha sottoposto all’attenzione degli appassionati del programma, ben 3 candidati: Davide Donadei, Davide Blanda e Gianluca De Matteis. I tronisti scelti sono Davide di Gallipoli e Gianluca di Roma. Blanda invece rimane perché Roberta Di Padua gli ha proposto di conoscersi mentre ballavano insieme. News anche sulla prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha deciso di anticipare la data, quindi non più il 14 settembre come previsto, ma lunedì 7 settembre. In studio ci sarà sempre Gemma Galgani, la dama torinese che da anni è la protagonista ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : “Tirata lucido”