The Haunting of Bly Manor, le prime spettrali immagini di una storia d’amore gotica (foto e video) (Di martedì 1 settembre 2020) Decisamente in tempo per Halloween, l’attesissima The Haunting of Bly Minor arriverà su Netflix il prossimo 9 ottobre: il primo teaser ne anticipa le atmosfere e mostra i personaggi principali di quella che viene descritta dai produttori Mike Flanagan e Trevor Macy come una storia d’amore gotica. Basata sul racconto di Henry James Il Giro di Vite (The Turn of the Screw ), la nuova stagione della serie antologica avviata da The Haunting of Hill House avrà nove episodi e una storia del tutto nuova rispetto alla precedente. Ambientata nel 1980 in Inghilterra, The Haunting of Bly Manor è la storia di una tata americana, Dani, (impersonata da Victoria Pedretti, già protagonista della prima ... Leggi su optimagazine

