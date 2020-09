The Good Doctor 3, sospeso per Covid ritorna per le ultime sei puntate: anticipazioni (Di martedì 1 settembre 2020) Il dottor Shaun Murphy sta per tornare: su Rai2 dal 2 settembre alle 21.20 vedremo i nuovi episodi della terza stagione di The Good Doctor, la serie tv di successo con protagonista Freddie Highmore (CHI È). Sospesa lo scorso marzo a causa dell’emergenza sanitaria, per cui non è stato possibile completare il doppiaggio delle ultime puntate, la serie torna finalmente in onda, in prima visione assoluta. The Good Doctor 3, dove eravamo rimasti Nelle nuove puntate – sei in totale – continueranno gli sforzi del giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, per farsi apprezzare dai suoi colleghi, dimostrare la sua capacità di salvare vite e fare diagnosi tempestive e precise. Ma saranno ancora ... Leggi su tvzap.kataweb

entroprhis : @wizardsith sending you all the good vibes possibili ?????? spero che tutto vada benissimo ?? - LinkaTv : E' iniziato The Good Place su #mediasetitalia2 Clicca qui per classifica tweet: - gitanoandrea : RT @vikiquinn00: ??+RT ?? Buongiorno ragazzi ?? grazie per i tanti mi piace e commenti sul post precedente ???????????? oggi vi delizio così.. ??… - CodemotionIT : A scuola di coding: le migliori piattaforme per i bambini - Max30133206 : RT @vikiquinn00: ??+RT ?? Buongiorno ragazzi ?? grazie per i tanti mi piace e commenti sul post precedente ???????????? oggi vi delizio così.. ??… -

Ultime Notizie dalla rete : The Good The Good Doctor la terza stagione riparte mercoledì 2 settembre, le anticipazioni Dituttounpop Le serie tv del rientro: ecco tutte le novità di settembre

Finiscono le ferie ma non le avventure: cominciano infatti tante nuove serie tv che viaggiano indietro nel tempo, nello spazio, nei peggiori incubi medico ospedalieri, in mondi jurassici, nel mito di ...

Serie TV – Analisi di un personaggio: Alicia Florrick

Le serie TV che amiamo sono anche i loro personaggi e alcuni, hanno saputo fare grande una serie quasi quanto la sua trama. Analizziamo i personaggi più belli, delle serie TV più note, oggi parliamo d ...

Finiscono le ferie ma non le avventure: cominciano infatti tante nuove serie tv che viaggiano indietro nel tempo, nello spazio, nei peggiori incubi medico ospedalieri, in mondi jurassici, nel mito di ...Le serie TV che amiamo sono anche i loro personaggi e alcuni, hanno saputo fare grande una serie quasi quanto la sua trama. Analizziamo i personaggi più belli, delle serie TV più note, oggi parliamo d ...