The Batman: Batman ha creato l'Enigmista? Ce lo spiega una teoria (Di martedì 1 settembre 2020) Secondo una teoria di un fan, Bruce Wayne ovvero Batman avrebbe creato lui stesso L'Enigmista, villain principale del nuovo film The Batman di Matt Reeves. Dopo una settimana dall'uscita del primo trailer di The Batman di Matt Reeves, alcuni fan hanno già elaborato nuove teorie in merito al film e ai personaggi, visto che il film racconterà di loro in un modo del tutto nuovo e tra queste è saltata fuori la teoria che vede Batman come vero creatore del villain Enigmista. Nella pellicola di Matt Reeves, che vede Robert Pattinson nei panni di Batman, vedremo approfondire le origini di alcuni dei ... Leggi su movieplayer

