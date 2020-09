Testa di gattino trovata davanti casa di animalista: “E’ intimidazione” (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Testa mozzata di un gattino è stata ritrovata a Vitulazio (Caserta) davanti la casa di una donna straniera che da anni risiede in Italia e si occupa in modo autonomo di curare animali, in particolare gatti, senza però far parte di alcuna associazione. Sulla pagina facebook della community “Giustizia animalista” si parla esplicitamente di intimidazione alla donna; dalle prime indagini svolte dai carabinieri della Compagnia di Capua sembrerebbe però che il gattino sia stato decapitato in modo accidentale, dopo essere entrato nel vano motore di un’auto, che è partita azionando la cinghia che ha mozzato la Testa al povero animale. Testimoni avrebbe visto cadere il corpicino del ... Leggi su anteprima24

