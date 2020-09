Terremoto, scossa in Emilia Romagna, avvertita in provincia di Modena (Di martedì 1 settembre 2020) Un scossa di Terremoto di magnitudo 2,4 è avvenuto nelle prime ore del mattino in Emilia Romagna, per l’esattezza a Mirandola in provincia di Modena Fonte Instagram – @ubermarchettiBrusco risveglio nel modenese, dove alle ore 7:05:20 è stata avvertita una scossa di Terremoto. Il fenomeno è stato di modesta entità (M.L 2,4) ed ha interessato il piccolo centro di Mirandola, coordinate geografiche 44.91, 11.08 ad una profondità di 4 km. Seppur sia stato sentito in diverse aree circostanti al momento non si sono registrati danni a persone o cose. Il Terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. LEGGI ANCHE >>> ... Leggi su chenews

SkyTG24 : Terremoto nel modenese, scossa di magnitudo 2.4 a Mirandola - 3BMeteo : Scossa di #terremoto 7.0 in Cile Tutte le scosse: - emergenzavvf : #24Agosto, 4 anni fa la scossa di #terremoto che colpì #Amatrice (RI) e le comunità vicine nelle Marche, in Umbria… - rep_bologna : Scossa di terremoto nel Modenese [aggiornamento delle 10:12] - PicoPaperopoli : ?? #1Settembre 1729 - Palermo viene scossa da un terremoto, provocando crolli e vittime nel centro storico. ?? ?? #AccaddeOggi -