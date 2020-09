Terremoto: scossa di magnitudo 2.4 registrata nel modenese – VIDEO (Di martedì 1 settembre 2020) Un Terremoto di magnitudo 2.4 è stato registrato dall’Ingv questa mattina, intorno alle 7, nel modenese. La scossa è avvenuta a 4 chilometri di profondità. Paura e gente in strada questa mattina intorno alle 7 in Emilia Romagna. Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.4 è stata infatti registrata dall’Ingv alle 7.05 nel modenese. Nonostante … L'articolo Terremoto: scossa di magnitudo 2.4 registrata nel modenese – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

SkyTG24 : Terremoto nel modenese, scossa di magnitudo 2.4 a Mirandola - 3BMeteo : Scossa di #terremoto 7.0 in Cile Tutte le scosse: - emergenzavvf : #24Agosto, 4 anni fa la scossa di #terremoto che colpì #Amatrice (RI) e le comunità vicine nelle Marche, in Umbria… - CatelliRossella : BUONO LI' ! NON T'AZZARDA' ! Scossa di terremoto nel Modenese - zazoomblog : Terremoto scossa in Emilia Romagna avvertita in provincia di Modena - #Terremoto #scossa #Emilia #Romagna -