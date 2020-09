“Terrapiattisti veneti fermati a Ustica: volevano arrivare alla fine del mondo”, cosa dicono le fonti (Di martedì 1 settembre 2020) I nostri contatti ci segnalano un articolo pubblicato da Fanpage oggi, 1 settembre 2020, che racconta l’odissea di una coppia di terrapiattisti veneti fermati a Ustica in pieno lockdown, dispersi durante un’impresa titanica: trovare la fine del mondo. Secondo il racconto di Fanpage la vicenda risale al mese di aprile, quando l’Italia intera era costretta al lockdown. La coppia voleva raggiungere il finis terrae ma per spostarsi avrebbe usato una barchetta che l’avrebbe portata a Ustica, dove sarebbe stata fermata dalla Guardia Costiera. Fanpage riporta che la coppia, un uomo e una donna di mezza età, aveva deciso di intraprendere il viaggio per dimostrare che la Terra non è sferica. Il loro equipaggiamento, a quanto pare, era ... Leggi su bufale

manolo_loop : Coppia di terrapiattisti veneti vuole vederci chiaro. Attraversano l'Italia trasgredendo il lockdown. Comprano una… - pruckler : RT @nonfaretardi: Eroi. (non potevano che essere veneti) Dal Veneto a Ustica durante il lockdown, l'odissea dei due terrapiattisti: 'Cerca… - nonfaretardi : Eroi. (non potevano che essere veneti) Dal Veneto a Ustica durante il lockdown, l'odissea dei due terrapiattisti:… - giuslillo : Lercio bischerato da una coppia di terrapiattisti veneti in trasferta involontaria ad Ustica. #lockdown - ManySkills1701 : Il miglior risultato dei terrapiattisti veneti è quello di aver mandato in tendenza Lercio. -

