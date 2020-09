Terrapiattisti naufragano a Ustica: volevano dimostrare che il mondo finisce a Lampedusa (Di martedì 1 settembre 2020) Da Termini Imerese ai confini del mondo piatto. Almeno, secondo quello che credevano una coppia di signori veneziani di mezza età. Tre mesi fa, in pieno lockdown da Coronavirus, l’avventura tragicomica dei due si è conclusa con un naufragio sfiorato e l’approdo sull’isola di Ustica a Nord della Sicilia. I Terrapiattisti sono arrivati su una barchetta, assetati, dopo aver sbagliato completamente la rotta da seguire. Sindaco di Ustica, Carabinieri e Guardia costiera hanno accolto la coppia con stupore. Una volta scortata la loro barca sino a Palermo, i due hanno dovuto fare due settimane di quarantena a bordo dello scafo. Dal porto del capoluogo siciliano, hanno tentato di fuggire via mare, ma dopo tre ore non erano ancora riusciti a prendere il largo e la Capitaneria di porto li ha ... Leggi su open.online

