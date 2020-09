Terrapiattisti a Ustica, la fine del mondo non era in Sicilia (Di martedì 1 settembre 2020) Due Terrapiattisti veneti in pieno lockdown volevano arrivare a Lampedusa per dimostrare le loro tesi. Sono finiti a Ustica, stremati e sconfessati A furia di negare che la terra è rotonda succede anche di perdersi. Come è capitato a due Terrapiattisti veneti in piena emenrgenza lockdown, situazione che evidentemente ha accentuato le loro paure. Sono … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkyTG24 : Coppia di terrapiattisti finisce a Ustica nel tentativo di arrivare alla fine del mondo - Corriere : Negano che la terra sia sferica. E per dimostrarlo hanno deciso — in pieno lockdown — di spingersi fino a Lampedusa… - Corriere : Una storia pazzesca. «La cosa divertente è che si orientavano con una bussola, strumento che funziona sulla base d… - IlCremaschini : Non mi fa ridere la storia dei due #terrapiattisti veneti approdati ad #Ustica. È spaventoso il livello di plagio i… - cesarebrogi1 : RT @zluca2: La folle odissea di due terrapiattisti, sbarcati a Ustica stremati, scemi all'opera -