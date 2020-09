Tennis, l'annuncio shock di Suarez Navarro: "Ho il tumore" (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA - Un finale di carriera davvero inaspettato per Carla Suarez Navarro. La Tennista spagnola ha annunciato, tramite un video pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale, di essere affetta dal ... Leggi su corrieredellosport

TennisWorldit : L'annuncio di Carla Suarez Navarro: 'Mi hanno diagnosticato il linfoma di Hodgkin' - fanpage : L'annuncio shock di Carla Suarez Navarro - clarence_von : RT @sportface2016: #Tennis, #Suarez #Navarro lotta contro un tumore: l'annuncio - sportface2016 : #Tennis, #Suarez #Navarro lotta contro un tumore: l'annuncio - ansacalciosport : Tennis: annuncio Djokovic: 'Nata nuova associazione giocatori'. Strappo con l'Atp. Nadal e Federer disapprovano |… -

Notizia shock nel mondo del tennis. Come annunciato in un breve video apparso sul proprio profilo Twitter, Carla Suarez Navarro (attuale numero 71 al mondo) è affetta da un linfoma di Hodgkin, tumore ...Carla Suárez Navarro, tennista spagnola, ex numero 6 del mondo, ha un tumore. Lo ha annunciato la stessa giocatrice, 31 anni, sui propri canali social, spiegando poi che dovrà affrontare sei mesi di c ...