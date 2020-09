Temptation Island, l’ex protagonista aggredita: foto con il volto tumefatto (Di martedì 1 settembre 2020) L’ex protagonista di Temptation Island si mostra sanguinante al volto su Instagram. L’immagine sconvolgente ha subito allertato i fan: cosa l’è successo? Fonte foto: FacebookUna delle protagoniste di Temptation Island dell’edizione del 2018 si è mostrata su Instagram con il volto coperto di sangue. Stiamo parlando di Giada Giovanelli. La 30 enne ha lasciato tutti senza parole e seriamente preoccupati per le sue condizioni, dopo che una sua foto con il sangue grondante dal naso ha fatto il giro del web. Giada era stata una delle protagoniste della quinta edizione di Temptation Island, dove partecipò in coppia con il fidanzato, all’epoca ... Leggi su chenews

trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - gossipblogit : Giada Giovanelli di 'Temptation Island' con il naso sanguinante: 'Ecco mio padre, ora sono al pronto soccorso' - MondoTV241 : Giada Giovanelli, ex di Temptation Island, aggredita: il messaggio sui social (FOTO) #giadagiovanelli - dysagiata : Ma ciavy e valera di temptation island sono tornati insieme - infoitcultura : ‘Temptation Island 8’, Sofia e Amedeo sono la quinta coppia in gara: “Questa situazione non mi fa dormire la notte…” -