Telfar: la borsa economica, inclusiva, desideratissima… e sold out (Di martedì 1 settembre 2020) Un nome non lo ha, glielo hanno dato i suoi fan. La Bushwick Birkin di Telfar – la Birkin di chi viene da Bushwick, quartiere creativo di Brooklyn famoso per la sua street art e simbolo della comunità nera – è vegana, genderless e super cool. A queste caratteristiche, che già da sole basterebbero a renderla appetibile, si aggiungono il prezzo (abbordabile) e la scarsità (nel numero di pezzi disponibili) a cui – come conseguenza naturale – corrispondono sold out istantanei e desiderio a mille. Leggi su vanityfair

