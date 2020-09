Taglio dei parlamentari, ora Berlusconi si dice “perplesso”: “Sto ancora riflettendo. Ma a eletti e militanti lascio assoluta libertà di voto” (Di martedì 1 settembre 2020) Pochi giorni fa lo definiva un “atto di demagogia” senza possibilità di appello, oggi Silvio Berlusconi sul Taglio dei parlamentari dice che sta “ancora riflettendo” perché “è molto perplesso”. E anche per questo a militanti ed eletti è deciso a “lasciare libertà di voto”. L’ex Cavaliere prende tempo sul referendum del 20-21 settembre, mentre dentro Forza Italia le posizioni restano confuse. Solo il 17 agosto scorso la capogruppo alla Camera Maria Stella Gelmini aveva schierato il partito per il Sì, ma il suo annuncio era stato accolto dalle polemiche di parte del partito (da Brunetta a Malan fino a Baldelli) che invece fa da tempo campagna attiva per il No ... Leggi su ilfattoquotidiano

Mov5Stelle : 'Votare sì al referendum del 20 e 21 settembre per il taglio dei parlamentari è il primo passo per ridisegnare l'as… - mariaederaM5S : Il 20 e il 21 settembre #IOVOTOSÌ. Manca pochissimo al #referendum sul taglio dei parlamentari, un cambiamento che… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE United Sardins. “Il taglio dei parlamentari rende i forti più forti e i deboli più deboli”… - Py_FeS2 : RT @AnnaLeonardi1: Il 7 settembre è convocata la direzione nazionale del PD per 'decidere' la linea dei dem sul referendum per il taglio de… - mocettast : RT @giuliaselvaggi2: Sono felice che il 7 settembre il #Pd si riunirà per decidere la linea da tenere al referendum sul taglio dei parlame… -