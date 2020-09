Superquark, viaggio in Africa e ad Aosta: anticipazioni ultima puntata (Di martedì 1 settembre 2020) ultima puntata di stagione per Superquark, in onda martedì 1 settembre alle 21.25 su Rai 1 con Piero Angela. Tra i servizi, le splendide immagini del documentario della BBC alla scoperta dell’Africa. È lì che si verificano i più grandi ritrovi di animali di tutto il mondo, tra le grandi savane dove vivono “i big five” e le foreste pluviali. Alcuni giovani scimpanzé con astuzia riescono a trasformare in utensili le risorse che la giungla mette loro a disposizione; mentre nel Serengeti vivono mandrie di antilopi, gnu, zebre, ghepardi che cacciano in gruppo e iene brune alla ricerca di cibo. Il doc mostra un continente in cui gli animali vivono in perfetto equilibrio tra loro, la natura regna sovrana e la minaccia più grande è costituita ... Leggi su tvzap.kataweb

