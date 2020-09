Sullo scuolabus anche senza distanza e per non oltre 15 minuti, Crisanti: «Pur de manna’ i ragazzini a scuola… ma non si sa nulla» – Video (Di martedì 1 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (1° settembre)L’accordo chiuso ieri 31 agosto tra le Regioni e il governo su come dovrà svolgersi il trasporto degli studenti con l’inizio dell’anno scolastico durante la pandemia di Coronavirus non convince per niente il prof. Andrea Crisanti. Ospite a In Onda su La7, il direttore di Microbiologia di Padova bolla quelle linee guida come: «il risultato di compromessi e di mancanza di risorse… in qualche modo – dice sbrigativo – è un modo pe’ manna’ i ragazzini a scuola…». Scuola, la versione di Crisanti: «La temperatura va presa in classe, limite massimo a 37,1. Mascherine necessarie» Tra i punti fissati dalle linee guida c’è quello della capienza degli scuolabus, che non deve ... Leggi su open.online

