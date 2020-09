Su Telegram spunta una chat per foto 'hot' di Chanel Totti, ma non è l'unica, (Di martedì 1 settembre 2020) Ilary e Totti sbottano contro il direttore di 'Gente': 'Sessualizzazione del corpo di adolescenti' 24 agosto 2020 'Totti & Ilary Blasi Fan Club' , questo il nome di un gruppo comparso nei giorni ... Leggi su today

lapsus_linguae : RT @lynchsdaughter: Mi fa piacere che si continui a sensibilizzare su questa storia di Telegram (sarebbe meglio se non condivideste foto pr… - lynchsdaughter : Mi fa piacere che si continui a sensibilizzare su questa storia di Telegram (sarebbe meglio se non condivideste fot… - flexinexit : @martinligabue No. Non ho capito. Comunque m'hai dato un'idea, sono andata su Telegram e ho tolto la spunta a sincr… -

Ultime Notizie dalla rete : Telegram spunta Su Telegram spunta una chat per foto 'hot' di Chanel Totti (ma non è l'unica) Today.it Ghiacciaio Presena: ossa umane trovate in una bandiera italiana

Un cranio e un femore, appartenuti probabilmente a un soldato della Grande Guerra. Forse italiano, ma non c'è certezza. Così, almeno, farebbe pensare l'involucro nel quale sono stati trovati: un trico ...

"L'estate", la cantante salernitana Ludovica Arteca lancia il suo nuovo singolo

"L'estate" è il titolo del nuovo brano lanciato da Ludovica Arteca - giovane di Montesano sulla Marcellana - che vanta la collaborazione di Drama, rapper di Paestum. "Questo brano ha l'obiettivo di ra ...

Un cranio e un femore, appartenuti probabilmente a un soldato della Grande Guerra. Forse italiano, ma non c'è certezza. Così, almeno, farebbe pensare l'involucro nel quale sono stati trovati: un trico ..."L'estate" è il titolo del nuovo brano lanciato da Ludovica Arteca - giovane di Montesano sulla Marcellana - che vanta la collaborazione di Drama, rapper di Paestum. "Questo brano ha l'obiettivo di ra ...