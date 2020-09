Street Power Football: Annunciato il primo DLC GRATIS (Di martedì 1 settembre 2020) SFL Interactive e Maximum Games hanno Annunciato il primo DLC per Street Power Football, in arrive prossimamente. Il DLC, completamente gratuito, è stato mostrato brevemente nel trailer esclusivo della Gamescom lo scorso weekend, e sarà incentrato sugli Street soccer ambassador svedesi Josef and Jakob El-Zein, gli SKILLTWINS. Avete già letto la Recensione di Street Power Football? Il DLC gratuito includerà i nuovi personaggi SKILLTWINS in un nuovo playground situato nella loro città natale, Vasteras (Svezia), e un nuovo gameplay che mette in luce le skill necessarie per diventare maestri in ogni stile dello Street Football. Street ... Leggi su gamerbrain

DannyDSC1 : RT @Ghido85: Ho avuto il piacere di recensire Street Power #Football per #NintendoSwitch, sarà uscito il #Ronaldinho che è in me? Scoprite… - Paola19913 : RT @GamesPaladinsIT: Street Power #Football è l’erede spirituale di giochi come l'amatissimo #Fifa Street che può dare soddisfazioni grazie… - GamesPaladinsIT : RT @Ghido85: Ho avuto il piacere di recensire Street Power #Football per #NintendoSwitch, sarà uscito il #Ronaldinho che è in me? Scoprite… - Ghido85 : Ho avuto il piacere di recensire Street Power #Football per #NintendoSwitch, sarà uscito il #Ronaldinho che è in me… - CjHellectric : RT @GamesPaladinsIT: Street Power #Football è l’erede spirituale di giochi come l'amatissimo #Fifa Street che può dare soddisfazioni grazie… -

Ultime Notizie dalla rete : Street Power Recensione Street Power Football: il calcio di strada coi superpoteri (foto e video) SmartWorld FP Corporation Switches to Rimini Street Support for Its SAP Applications

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), a global provider of enterprise software products and services, the leading third-party support provider for Oracle and SAP software products and a Salesforce partn ...

Street Power Football: la recensione

La recensione di Street Power Football, il calcio di strada secondo Gamajun Games disponibile per PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.. Nell’ultimo anno il calcio di strada ha ritrovato un i ...

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), a global provider of enterprise software products and services, the leading third-party support provider for Oracle and SAP software products and a Salesforce partn ...La recensione di Street Power Football, il calcio di strada secondo Gamajun Games disponibile per PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.. Nell’ultimo anno il calcio di strada ha ritrovato un i ...