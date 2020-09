Stati Uniti, Trump pronto a schierare la Guardia Nazionale: “Tolleranza zero contro anarchia e violenza” (Di martedì 1 settembre 2020) Il presidente americano, Donald Trump, ha dichiarato di essere pronto a mettere in campo la Guardia Nazionale se necessario a riportare ordine e sicurezza. Stati Uniti – Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha affrontato la situazione che da giorni attraversa il Paese a stelle e strisce, con violenze, morti e feriti. “pronto a schierare la Guardia Nazionale” “Abbiamo bisogno di ordine nelle nostre città. Per questo sono pronto a schierare gli uomini della Guardia Nazionale“, ha dichiarato il tycoon. Il quale ha poi aggiunto, puntando l’indice ... Leggi su newsmondo

ShooterHatesYou : Chissà se quello che accade giornalmente negli Stati Uniti (la brutalità della polizia, il razzismo, i morti, i “vi… - matteosalvinimi : Adesso anche negli Stati Uniti autorizzano la cura con il plasma: siamo orgogliosi dei medici e degli ospedali lomb… - mtvitalia : Abbiamo un messaggio speciale da parte dei @BTS_twt ?? Non perderti i #VMAs in diretta dagli Stati Uniti la notte… - NewsMondo1 : Stati Uniti, Trump pronto a schierare la Guardia Nazionale: “Tolleranza zero contro anarchia e violenza”… - BarbaraAnton73 : RT @DataroomCorsera: Chi comanda davvero nell'Oms? È il suo presidente, l'etiope Tedros Ghebreyesus, oppure uno dei maggiori finanziatori B… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Stati Uniti, la rabbia del padre di Jacob Blake: “Cosa ha dato loro il diritto di pensare che mio… Il Fatto Quotidiano Coronavirus, rientro a scuola sicuro: per bambini rischi minimi, ma ecco le categorie più a rischio

Quanto è sicuro il rientro a scuola di bambini e ragazzi? Secondo diversi studi, ultimo il BMJ inglese, i genitori dovrebbero essere “rassicurati”. Il Covid-19 non ha causato la morte di studenti sani ...

Covid Italia, i nuovi casi tornano sotto quota 1.000: oggi sono 996. Sei i decessi

Prosegue il calo dei contagi da coronavirus in Italia, che scendono sotto i mille. L'incremento delle ultime 24 ore è stato di 996, rispetto ai 1.365 di ieri. Sale, invece, il numero delle vittime, se ...

Quanto è sicuro il rientro a scuola di bambini e ragazzi? Secondo diversi studi, ultimo il BMJ inglese, i genitori dovrebbero essere “rassicurati”. Il Covid-19 non ha causato la morte di studenti sani ...Prosegue il calo dei contagi da coronavirus in Italia, che scendono sotto i mille. L'incremento delle ultime 24 ore è stato di 996, rispetto ai 1.365 di ieri. Sale, invece, il numero delle vittime, se ...