Star tv del meteo si toglie la vita dopo la morte del figlio: 'Il mio cervello si è rotto' (Di martedì 1 settembre 2020) 'Non ne posso più, il mio cervello si è rotto'. L'ultimo messaggio di , meteoreloga televisiva che si è tolta la vita domenica all'età di 42, è un disperato grido di aiuto. Due anni fa suo figlio ... Leggi su leggo

RaiNews : L'attore americano #chadwickboseman, protagonista del successo planetario dei Marvel Studios 'Black Panther', è mor… - infoitcultura : Venezia 77, le (poche) star attese alla Mostra del Cinema - Freedomtripita1 : Diano Castello e Perinaldo entrano nella lista dei “Borghi più belli in tutta Italia”. In Liguria c’è una felice co… - cielospento : ho dormito un’ora e in quell’ora lui mi ha scatenato il putiferio, ho letteralmente fissato lo schermo del telefono… - Gazzettino : Star del meteo si toglia la vita dopo la morte del figlio: «Il mio cervello si è rotto» -