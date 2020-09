Sportitalia - Tutino alla Salernitana: oggi incontro col Napoli per chiudere (Di martedì 1 settembre 2020) Gennaro Tutino è molto vicino alla Salernitana. oggi è in programma un incontro tra le due società per trovare l'accordo. Leggi su tuttonapoli

Gennaro Tutino è molto vicino alla Salernitana. Oggi è in programma un incontro tra le due società per trovare l'accordo. Il calciatore, attaccante classe '96, è reduce da un doppio prestito: prima il ...

MERCATO: il Napoli propone un centrocampista di qualità

Salernitana scatenata sul mercato. Nella giornata di oggi sono stati fatti grandi passi in avanti nelle trattative con Belec, Curado, Buongiorno, Dalmonte, Calò e Tutino, tutti pronti a raggiungere Sa ...

