Sportitalia: Meret all’Inter la prossima estate per il dopo Handanovic (Di martedì 1 settembre 2020) Secondo quanto scrive Sportitalia, Alex Meret sarebbe già destinato all’Inter, per la prossima estate, per il dopo Handanovic. Sarebbe già stato trovato l’accordo per il trasferimento nel colloquio tra De Laurentiis e Marotta. A giocare un ruolo nell’affare è il fatto che l’agente di Meret, Pastorelllo, è lo stesso che portò Handanovic all’Inter. BREAKING NEWS #Inter: #Meret per il dopo #Handanovic #Marotta e #DeLaurentiis hanno già discusso del trasferimento per la prossima estate. Il portiere del #Napoli è assistito da #Pastorello, lo stesso agente che portò ... Leggi su ilnapolista

