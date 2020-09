"Sotto soglia 1000 nuovi casi, non si vedono disastri dalle vacanze" (Di martedì 1 settembre 2020) Il conteggio quotidiano dei contagi dà fiducia al virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco. “Tutto sommato possiamo dire che la situazione in Italia sta tenendo. Abbiamo un andamento ondulante dei nuovi casi giornalieri: oggi siamo a quota 978 e dunque ancora al di Sotto della soglia psicologica dei mille nuovi casi di Covid-19 al giorno. Una situazione che ci mostra come ancora non si vedono disastri collegati alle vacanze, e speriamo non si vedranno affatto”.E’ l’auspicio di Pregliasco, che all’Adnkronos Salute Sottolinea “l’importanza del tracciamento. I tamponi sono in aumento, e dobbiamo implementare la nostra capacità con la ripresa ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : 'Sotto soglia 1000 nuovi casi, non si vedono disastri dalle vacanze' - mavialbano : RT @HuffPostItalia: 'Sotto soglia 1000 nuovi casi, non si vedono disastri dalle vacanze' - GiuseMarongiu : RT @HuffPostItalia: 'Sotto soglia 1000 nuovi casi, non si vedono disastri dalle vacanze' - NICOLACATAR : Restiamo cauti @preglias 'Sotto soglia 1000 nuovi casi, non si vedono disastri dalle vacanze' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: 'Sotto soglia 1000 nuovi casi, non si vedono disastri dalle vacanze' -

Ultime Notizie dalla rete : Sotto soglia La questione delle procedure ordinarie (nel sotto soglia) in vigenza di Decreto Semplificazioni Appalti e Contratti Covid, Pregliasco: "Non si vedono disastri collegati a vacanze"

"Tutto sommato possiamo dire che la situazione in Italia sta tenendo. Abbiamo un andamento ondulante dei nuovi casi giornalieri: oggi siamo a quota 978 e dunque ancora al di sotto della soglia psicolo ...

Imprese private pronte a garantire il trasporto scolastico

Marco Eugenio Brusutti, consigliere regionale e nazionale di Anav (Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori), responsabile per il trasporto pubblico locale della provincia di Venezia e preside ...

"Tutto sommato possiamo dire che la situazione in Italia sta tenendo. Abbiamo un andamento ondulante dei nuovi casi giornalieri: oggi siamo a quota 978 e dunque ancora al di sotto della soglia psicolo ...Marco Eugenio Brusutti, consigliere regionale e nazionale di Anav (Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori), responsabile per il trasporto pubblico locale della provincia di Venezia e preside ...