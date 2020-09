Sorteggi Playoff Champions League: Olympiacos parte in casa, Benfica prima del Krasnodar c’è il PAOK (Di martedì 1 settembre 2020) Si sono appena svolti i due Sorteggi per i Playoff di Champions League 2020/2021. Agli spareggi partecipano le 12 squadre in corsa per i sei posti rimanenti nella fase a gironi. Per quanto riguarda il percorso Campioni, l’Olympiacos giocherà la prima gara in casa e dovrà vedersela contro la vincente di Crvena zvezda-Omonia, mentre lo Slavia Praga affronterà chi tra il Midtjylland e Young Boys uscirà vincitore. Nel Sorteggio relativo alle squadre piazzate se il Benfica vincerà il match contro il PAOK, troverà ad aspettarla i russi del Krasnodar. La vincente di Dinamo Kiev-AZ Alkmaar si sconterà contro il Gent o ... Leggi su sportface

