Sorpresa City, Eric Garcia: “Ho comunicato al club che non rinnoverò” (Di martedì 1 settembre 2020) Eric Garcia, difensore del Manchester City sorprende tutti in conferenza stampa. Il pupillo di Pep Guardiola ha comunicato a Sorpresa la sua intenzione di non rinnovare il contratto con il club inglese: "Ho già detto al club che non rinnoverò. Adesso mi concentro sulla stagione in arrivo visto che rimane ancora un anno di contratto con il Manchester City". La decisione del giovane calciatore sorprende in modo particolare dopo le diverse occasioni concesse da Guardiola al difensore che invece sembra avere altri progetti.caption id="attachment 1015609" align="alignnone" width="1024" Eric Garcia, Getty Images/caption Sorpresa City, Eric ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Sorpresa City, Eric Garcia: 'Ho comunicato al club che non rinnoverò' - - Giacomo51183923 : @LucaFiorino24 Il nome a sorpresa non potrebbe essere il kun? È in uscita dal city - ALeoneFN24 : ????Sorpasso ormai definito, ma le sorprese per il #calciomercato della #Juventus non finiscono di certo qui: l'assis… - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Carrie Bradshaw aveva una rivale in amore a sorpresa #SexAndTheCity - ParamountItalia : Carrie Bradshaw aveva una rivale in amore a sorpresa #SexAndTheCity -